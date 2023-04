Für den guten Zweck Wachtberger kämpft mit Kronkorken gegen Krebs

Kronkorkenspenden zugunsten des Förderkreises können in Wachtberg nach Absprache unter 01 77/674 04 45 bei Markus Janke, Fuchskaule 31, abgegeben werden. In Bonn befinden sich Sammelstellen in der Wäscherei Düren, Hoverstr. 33 und im Bestattungshaus Becker in der Drachenburgstraße 81-83. Das nächste Kronkorkenfest findet am 19. August in der Schlosserei Ehlers, Brunnenstraße 15, Bad Breisig statt.