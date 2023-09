Weltraumüberwachung Spezial-Container erreicht nach langer Reise Werthhoven

Projekt

Gestra steht für „German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar“. Unter diesem Projektnamen wurden am Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik (FHR) in Wachtberg-Werthhoven eine Sende- und eine Empfängeranlage entwickelt, die nun auf einem Bundeswehrgelände in Koblenz genutzt werden, um Objekte im erdnahen Weltraum – Satelliten und Schrott – zu orten und zu katalogisieren.

Das aktuelle Anschlussprojekt heißt „Gestra Eusst“. Eusst steht für „European Union Space Surveillance and Tracking“. Finanziert wird es von der Deutschen Weltraumagentur und der EU. Die Daten, die die Gestra-Radaranlagen empfangen, werden im Weltraumlagezentrum der Bundeswehr in Uedem am Niederrhein ausgewertet. Die Zusammenarbeit des FHR mit der Bundeswehr hat eine lange Tradition: Seit der Gründung 1957 unterstützt das Institut das Bundesministerium für Verteidigung (BMVg) das Institut, weil Radar und artverwandte Hochfrequenzsysteme als Schlüsseltechnologien für Verteidigung und Sicherheit angesehen werden. kpo