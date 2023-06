Aus Sicherheitsgründen Spielplatz in Berkum für Kinder gesperrt

Dazu passt: Der Hausmeister der Genscher-Schule war am Sonntag von der Polizei mit der Bitte angerufen worden, den Schulhof von Glasscherben zu reinigen. Offensichtlich war hier am vergangenen Wochenende gefeiert worden. Wohl nicht zum ersten Mal, wie ein Berkumer, der am Sonntag auf dem Spielplatz mit seinen Enkelkindern gespielt und ob des Zustands des Schulhofes auch die Polizei informiert hatte, erzählte. Gemeindesprecherin Margrit Märtens betonte aber, dass dieses aktuell aber „der einzige Fall“ sei. Was die technischen Probleme bei der Seilnetz-Pyramide angehe, so Märtens weiter, „führt die Gemeindeverwaltung diesbezüglich gerade Gespräche in punkto Gewährleistung“.