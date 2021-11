Brauchtumsfeier wieder möglich : St. Martin zieht mit Pferd Sepp durch Liessem

Wachtberg Viele Kinder strahlten mit ihren Laternen um die Wette. Nachdem coronabedingt im vergangenen Jahr der Martinszug in Liessen ausgefallen war, durfte der Nachwuchs mit Sankt Martin alias Michael Hochgürtel aus Züllighoven durch die Straßen ziehen.

Freude herrscht in den Wachtberger Ortsteilen, weil die Brauchtumsfeiern zu Sankt Martin mit Martinsfeuer und meist auch mit Martinszug in diesen Tagen stattfinden. Am frühen Samstagabend zog St. Martin mit einer großen Schar von Kindern, die wunderschöne Laternen in Kindergärten und Schulen gebastelt hatten, durch Liessem, Gimmersdorf, Villiprott und Werthhoven.