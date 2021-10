Zum Schutz : Neuer Durchlass zeigte Wirkung bei Starkregen in Wachtberg

Der neue Durchlass unter der L123 hat sich aus Sicht von Jochaim Heinrich bereits bezahlt gemacht Foto: Axel Vogel

Arzdorf Das Thema Starkregen beschäftigt die Wachtberger seit Jahren. Ein Arzdorfer Bürger bescheinigt der Verwaltung gute Arbeit beim Unwetterschutz, sieht aber das neue Baugebiet kritisch



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Axel Vogel

Was schwere Unwetter und verheerende Starkregen-Ereignisse anging, war bis zu der Katastrophenflut am 14./15. Juli die Gemeinde Wachtberg in den vergangenen elf Jahren auffällig oft betroffen. Stark getroffen hatte es vor fünf Jahren etwa den Ort Arzdorf. 2016 hatten Wassermassen, die aus Richtung Fritzdorf talwärts strömten, nicht nur eine Brücke der L123 weggerissen, sondern sich auch auf der anderen Seite des Dorfes an einem zu engen Durchlass für den Sommersberger Graben unter der L123 zurückgestaut. In der Folgen standen die Keller einer Reihe von Anliegern unter Wasser. Auch der von Joachim Heinrich, Mitglied in der Arzdorfer Ortsvertretung und sachkundiger Bürger im Planungsausschuss. Doch seit den Fluten von vor fünf Jahren hat die Gemeinde einiges zur Verbesserung des Unwetterschutzes unternommen, so Heinrich, und das hat sich seiner Meinung nach jetzt anlässlich des neuerlichen Unwetters im Juli „bewährt“.

Maßnahmen in Wachtberg zahlten sich aus

Keine Frage: Die Auswirkungen der neuerlichen Starkregenfluten Mitte Juli waren in Wachtberg in keiner Weise vergleichbar mit denen an der Ahr und im Vorgebirge, sagt Heinrich. „Aber auch hier in Arzdorf kamen trotzdem noch jede Menge Wassermassen an. Doch staute sich das Wasser diesmal nicht vor dem Durchlass unter der L123 zurück“, resümiert Heinrich. Er führt das auf die vor zwei Jahren erfolgte Vergrößerung des Durchlasses an dieser Stelle zurück, was vor allem Beigeordneter Swen Christian vorangetrieben habe.

Wie berichtet hatten die Gemeindewerke den alten Durchlass, der nur etwa 60 mal 35 Zentimeter groß war, durch einen größeren ersetzt: Der misst 1,90 mal 1,80 Meter. Ungewöhnlich war damals; Die Gemeindewerke hatten die Maßnahme im Auftrag der eigentlich zuständigen Behörde, nämlich von Straßen NRW durchgeführt, weil man dort keine Kapazitäten hatte. Die Kosten von rund 440.000 Euro trug überwiegend Straßen NRW, wobei die Pumpstation von den Gemeindewerken Wachtberg AöR bezahlt wurde.

Zudem hätten Mitarbeiter der Verwaltung bereits am Mittag des 14. Juli nach den Warnungen des Wetterdienstes neuralgische Punkte in Arzdorf aber auch in Fritzdorf kontrolliert. Was aus Sicht von Heinrich zu tun bleibt: Kleinere Maßnahmen, beispielsweise den Sommersberger Graben in seinem weiteren Verlauf beim Erreichen des Villiper Wegs durch den Bau einer kleinen Mauer oder mittels L-Steinen im Falle eines Unwetters kontrollierter im Falle eines Unwetters abzuführen. Was er allerdings für die Zukunft kritisch sieht, ist das diskutierte Baugebiet am Remagener Weg. „Denn genau über diesen Flächen kamen 2016 die Fluten aus Richtung Fritzdorf, die dann die Brücke über die L123 weggerissen haben.“

Gemeinde räumte vor dem 14. Juli an den Bächen auf

Hier am Remagener Weg soll zu linken Seite hin gebaut werden, was nicht alle mit Blick auf den Unwetterschutz für gut halten Foto: Axel Vogel

Hier am Remagener Weg soll zu linken Seite hin gebaut werden, was nicht alle mit Blick auf den Unwetterschutz für gut halten Foto: Axel Vogel

„Die Schutzmaßnahmen vor Starkregen und Hochwasser haben sich bewährt“, bestätigt auch Wachtbergs Bürgermeister Jörg Schmidt: „Sie haben dazu geführt, dass das Unwetterereignis in Wachtberg vergleichsweise glimpflich abgelaufen ist, so auch in Arzdorf durch den neuen Durchlass.“ Schmidt erinnert an eine Reihe größerer Baumaßnahmen in den vergangenen Jahren im gesamten Gemeindegebiet. Aber auch kurzfristige Maßnahmen in Vorbereitung auf das konkrete Unwetter hätten dazu geführt, dass das Wasser gut ablaufen konnte. Beispielsweise haben die Mitarbeiter des Baubetriebshofs und der Gemeindewerke vor dem 14. Juli nochmals Durchlässe, Brücken, Verrohrungen und Einläufe überprüft und bei Bedarf gesäubert. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger hätten berichtet, dass die getroffenen Maßnahmen funktioniert haben. „Dennoch bleibt der Schutz vor Starkregen und Hochwasser natürlich weiterhin eine prioritäre Daueraufgabe“, so Schmidt

Info Unwetter Insgesamt drei sogenannte Jahrhundertunwetter hatten in den letzten elf Jahren die Gemeinde Wachtberg getroffen. Nach 2010 und 2013, hinterließen insbesondere die Starkregenfluten am 4. Juni 2016 eine Schneise der Verwüstung. Betroffen waren in erster Linie die Ortschaften Fritzdorf, Arzdorf, Adendorf und Werthhoven sowie Villip, Pech und Niederbachem. In Höhenlagen gingen laut Gemeinde innerhalb von weniger als zwei Stunden stellenweise über 100 Liter Regen pro Quadratmeter nieder. Insgesamt sechs Brücken wurden in wenigen Stunden zerstört, weggeschwemmt oder so beschädigt, dass eine Nutzung nicht mehr möglich war. Zudem musste die Feuerwehr Dutzenden Keller leer pumpen. Auch die prächtige Parkanlage der Burg Gudenau hatten die Wassermassen schwer verwüstet.

Zum Remagener Weg sagt Gemeindesprecherin Margrit Märtens: „Die Aufstellung eines Bebauungsplans war zuletzt Thema im Planungs- und Umweltausschuss am 28.Januar 2020. Der damals einstimmig gefasste Beschluss der Ausschussmitglieder ging dahin, dass die Verwaltung zur weiteren Beurteilung des Verfahrens beauftragt wurde, eine landesplanerische Anfrage zu stellen.“ Wegen der Corona-Pandemie habe das Thema nicht erneut im Planungs- und Umweltausschusses beraten werden können.

Ortsausschuss berät im Dezember