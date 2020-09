An der Wurzel des Vulkans : Steine des Kölner Doms stammen aus Berkum

Berkum Im Steinbruch in Berkum ließen die Baumeister Material für den Kölner Dom abbauen. Eine Führung dorthin gibt 30 Besuchern einen seltenen Einblick.

Bereits bei der Grundsteinlegung für den Kölner Dom 1248 richtete Baumeister Gerhard eine Dombauhütte ein, die die Arbeiten an der Kathedrale leitete. Während des 300-jährigen Baustillstandes ab 1520 soll sie das unvollständige Bauwerk instand gehalten haben. Mit der Wiederaufnahme des Baus wurde 1824 eine neue Dombauhütte in Köln aufgebaut, die bis heute existiert. Rund 60 Prozent ihrer Arbeit wird vom bürgerlichen Zentral-Dombau-Verein finanziert, der 1842 gegründet wurde. Auf diese Weise wurde der Dom in nur 38 Jahren vollendet. Danach fielen immer wieder Restaurierungs- und Reparaturarbeiten an, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg.

Auf der Suche nach Alternativen

Denn dort, erläuterte Thomas, war das gleiche vulkanische Gestein zu finden wie auf der rechten Rheinseite. Vor 24 oder 25 Millionen Jahren war die ganze Region Vulkangebiet, es gab einen Ausbruch von plinianischen Ausmaßen – Plinius hatte einst den Ausbruch des Vesuv geschildert –, also massiv und explosionsartig, mit einer Aschewolke, die sich in der Umgebung herabsenkte und später zu Tuffgestein wurde, gefolgt von quarzhaltiger Lava. Der Berg in Berkum sei deutlich höher gewesen, so der Geologe. „Wir befinden uns hier an der Wurzel des Vulkans.“