Projekte in Wachtberg im neuen Jahr : Straßen im Ländchen werden saniert

Wachtberg Die Gemeinde Wachtberg nennt die wichtigsten Infrastruktur-Maßnahmen für 2021. Die Überflutungsvorsorge ist dabei weiterhin ein Thema.

Der Rhein-Sieg-Kreis wird 2021 gleichfalls im Ländchen tätig. Dort steht zum Beispiel der Ausbau der Eckendorfer Straße in Fritzdorf innerorts an und auf freier Strecke bis zur Landesgrenze Rheinland-Pfalz. Der Fachbereichsleiter denkt, dass die Maßnahme bis 2023 dauert – Vollsperrungen inklusive. Ausgebaut wird vom Kreis auch ein Stück der K 58, des Wachtbergrings, von der L 158 bis zum Kreisel Gewerbegebiet Villip – einschließlich eines Radwegs vom Wittfelder Hof bis Rentnerweg beziehungsweise Am Campus. Zudem gibt es eine Kooperation von Gemeinde und Kreis beim Umbau der Haltestelle Ließem Am Köllenhof an der K 14, bei dem sich die Gemeinde, wie berichtet, um die bessere Zuwegung kümmern will. Die Haltestelle Werthhoven Institut wird auch durch die Siegburger modernisiert. Noch nicht sicher ist, so Pohl, ob schon 2021 mit der beschlossenen Sanierung des Hallenbads Berkum und der Sanierung der Turnhalle Niederbachem begonnen werden kann. Letztere steht eigentlich Ende Januar auf der Tagesordnung des Infrastrukturausschusses.

■ Gemeindewerke Wachtberg: Vorständin Katharina Hark und ihr Team planen den Anschluss der Kläranlage Arzdorf an die Kläranlage Pech, den Bau eines Klärschlammspeichers an der Kläranlage Pech, den zweiten Bauabschnitt zur Überflutungsvorsorge Zum Rheintal in Werthhoven und eine ähnliche Maßnahme in Fritzdorf. Daneben stehen eine Kanalverlängerung an der Holzemer Straße in Villip und eine Kanalerneuerung an der Eckendorfer Straße in Fritzdorf an. Zudem erneuern die Gemeindewerke den Durchlass am Reitplatz am Werthhovener Weg und schaffen weitere Retentionsräume am Grünen Weg in Pech und In der Held in Niederbachem.