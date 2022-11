Baustelle in Wachtberg : Straßensanierung in Fritzdorf liegt im Zeitplan

Wachtberg Die Durchgangsstraße in Fritzdorf ist seit Mai 2021 gesperrt. Die Bauarbeiten sind voraussichtlich im kommenden Sommer beendet. Vorher muss aber der Weihnachtsmarkt umziehen.

Anfang 2021 waren die Fritzdorfer angesichts der Aussicht auf eine so lange Sperrung der Hauptdurchgangsstraße besorgt. „Die Anwohner arrangieren sich dank der Ortskenntnis und fahren drum herum“, beschrieb Ortsvorsteher Michael Kaspers die seit knapp eineinhalb Jahren bestehende Situation. Aktuell liefen noch Arbeiten von der Einmündung der Kommandeurstraße bis zum Ortsausgang. Auch wenn man immer irgendwie zurechtkomme, sei „doch jeder froh, wenn es dann fertig ist“. In den meisten Bereichen fehle nur noch die Fahrbahndecke. Die solle in einem Zug großflächig aufgebracht werden, wenn die anderen Tiefbauarbeiten abgeschlossen sind, sagte der Ortsvorsteher.

Normalerweise ist der Dorfplatz Schauplatz des beliebten Fritzdorfer Weihnachtsmarkts. Weil der Platz an der Kirche baustellenbedingt dem Linienbus als Wendeschleife dient, wird der Markt in diesem Jahr an der Mehrzweckhalle aufgebaut. Das bietet den Organisatoren laut Kaspers gleich zwei Vorteile. Weil die Halle über gute Sanitäranlagen verfügt, benötigt man keinen Toilettenwagen. Außerdem könne man bei der Planung der Standplätze flexibel reagieren, sollten sich die behördlichen Vorgaben zum Infektionsschutz ändern. Stattfinden soll der Weihnachtmarkt am 3. und 4. Dezember.