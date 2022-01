Kritik von Bürgern : Straßensanierung zwischen Villip und Holzem beginnt

Holzem/Villip Die Arbeiten an der Straße zwischen Villip und Holzem beginnen. Beim Spatenstich waren unter anderem Bürgermeister Jörg Schmidt dabei. Nicht alle Bürger sind über den Verlauf der Sanierung auf dem 1,2 Kilometer langen Stück glücklich.

Die Sanierung der Straße zwischen Villip und Holzem beginnt. Am Freitag trafen sich Bürgermeister Jörg Schmidt, Swen Christian, Beigeordneter der Gemeinde, Christian Pohl, Leiter des Fachbereichs Infrastruktur bei der Gemeinde, Holger Weber, der technische Bereichsleiter der Strabag AG in NRW, und Tobias Teichner, Vorsitzender des Ortsausschusses Villip, Villiprott und Holzem, zum Spatenstich.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit dieser Baumaßnahme einen weiteren Schritt hin zu einer besseren Infrastruktur in Wachtberg gehen“, sagte Schmidt. Während viele Bürger den Ausbau begrüßten, hatten sich einige in der vergangenen Woche darüber geärgert, weil sie fanden, dass die Straße dafür zu früh gesperrt wurde. Für Unmut hatte auch eine Verzögerung beim Beginn der Arbeiten gesorgt.

Es sei üblich, dass die Verantwortlichen für Straßenbaumaßnahmen 72 Stunden vor dem Beginn der Arbeiten Schilder an den Seiten der Straße aufstellen, „um auf die bevorstehenden Verkehrseinschränkungen hinzuweisen“, hielt Margrit Märtens, Pressesprecherin der Gemeinde dem entgegen. Gesperrt wurde erst nach dem planmäßigen Beginn der vorbereitenden Maßnahmen wie Material-, Geräte und Containerbereitstellung und dem Vorbereiten der Flächen. Eine Verzögerung des Baubeginns liege nicht vor, so Märtens.

Ärger über Beschilderung für Radler

Verärgerung gab es auch über die Beschilderung einer Umleitung für Radfahrer, mancher hielt das für unnötig. „Die Sperrung des Radwegs R1 gilt nur für die Zeit des ersten Bauabschnitts“, informierte Märtens. Dieser von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem ADFC auf dem Ortsplan ausgewiesene Radweg führt von Oedingen kommend durch Berkum und zweigt in den Feldern knapp 200 Meter vor der K57 (Villip-Gimmersdorf) in Richtung Villip ab. Radpendler erreichen über diese Strecke im weiteren Verlauf Villiprott, den Kottenforst und anschließend Bonn. Im Baustellenbereich führt die Umleitung die Radler über die Sandstraße und die Gimmersdorfer Straße an der Sperrung vorbei.