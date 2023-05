Aufsteller für mehr Verkehrssicherheit in Adendorf Street-Buddies geben Kindern Sicherheit im Straßenverkehr

Martina Linten, Schulleiterin der Schule am Wald, befürwortete die Aufsteller ausdrücklich. „Jeder Schritt zu mehr Sicherheit ist gut“, findet sie. „Die Töpferstraße ist als Hauptverkehrsstraße für die Kinder ein zentraler Verkehrspunkt in ihrem Alltag.“ Schon in den ersten Tagen habe es aus der Elternschaft positive Rückmeldungen gegeben, erzählen Linten und Heck-Hansen unisono.