Zwei Stunden Stromausfall Trafoausfall in Wachtberg gibt Rätsel auf

Einfach einen Schalter umzulegen, damit ist es nicht getan. Die Techniker müssen erst einmal herausfinden, wo das Problem überhaupt liegt. So schauten sie auch am Mittwoch ab der Stelle, wo der Strom ausgefallen war, rückwärts: Wie sieht es da mit den Trafos aus? So kam heraus, dass jener am Schulzentrum das schwarze Schaf war. „Da ist ein Kabel durchgebrannt“, sagte Birkner. Doch er wundert sich, warum. Denn die Station sei gerade erst gewartet worden. So werde der Fall in den nächsten Tagen noch genauer untersucht.