Mehrere Ortsteile betroffen : Abgerissene Leitung sorgt für Stromausfall in Wachtberg

Abgerissene Leitung sorgt für Stromausfall in Wachtberg

In einigen Teilen von Wachtberg gingen am Montagabend die Lichter aus. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Julian Strate

Wachtberg Teile von Wachtberg lagen am Montagabend im Dunkeln, nachdem in Villip eine Stromleitung aus bislang ungeklärten Gründen zu Boden stürzte.

Am späten Abend ist es in Teilen von Wachtberg zu Stromausfällen gekommen. Wohnhäuser, Straßenbeleuchtungen und auch Ampeln blieben etwa ab 21.30 Uhr dunkel. Betroffen waren nach ersten Erkenntnissen Teile von Villip sowie Villiprott und Pech. Aktuell arbeiten die Stromversorger an einer Wiederherstellung der Stromzufuhr.