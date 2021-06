Mehrere Ortsteile betroffen : Abgerissene Leitung sorgt für Stromausfall in Wachtberg

Wachtberg Teile von Wachtberg lagen am Montagabend im Dunkeln, nachdem in Villip eine Stromleitung aus bislang ungeklärten Gründen zu Boden stürzte.

Am späten Abend ist es in Wachtberg zu einem größeren Stromausfall gekommen. Betroffen waren Villip, Villiprott und Pech. Wohnhäuser, Straßenbeleuchtungen und auch Ampeln an der L 158 blieben ab zirka 21.30 Uhr dunkel. Während in Villip vor allem die Villiper Hauptstraße, aber auch die Straßen Im Eichacker oder Im Bruch betroffen waren,waren Villiprott und Pech großflächig betroffen. Der Stromversorger Enewa war schnell informiert und arbeitete an einer Wiederherstellung der Stromzufuhr. Per Bandansage wurden Kunden über den Stromausfall in Wachtberg informiert.