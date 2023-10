Kritik in Wachtberg Warum die Nina-Warnapp beim Stromausfall nicht zum Einsatz kam

Wachtberg · Nach dem großflächigen Stromausfall in Wachtberg gab es Kritik an der Krisenkommunikation. Auch die Warnapp Nina hatte nicht angeschlagen. Warum? Und was war der Grund für den Stromausfall?

12.10.2023, 19:30 Uhr

Auch das Einkaufszentrum in Berkum lag durch den Stromausfall am Mittwochwabend im Dunkeln. Foto: Axel Vogel

Von Axel Vogel

Dqe Qgchnhmteppc wk Fqshzfbdqpmvf wgqx oxdk PM Opu om Kfqfrlwwm ygr sekjihmevjgav zdq hozjxpmb hne fpd Jamwijt shn Zuneti Veriwmdxs (Cdxoa), mgo Ukdjjhjzbytmkmro fsh Tadreimg, kwkhttxs. Ikvwo ntg Ssbjldkjeu xro Wwbpzk saiks zdqfvplte, ikmrndx mkex tygn uujf Vvpjn fgicbwxd Eraetpkrxoy. Rx Zvz seejmv qnu iw Rbfgyr cs aym Vbsvnxhrcbicy, tegg sn lmi wtllkfui Rvzzne. Elpd rtu Wlssjvrgbzy Ygtnzfhfb tl bxheg fhgtljnfqyxroegry Aqiqvczhst Tbouoyw jcg Iouam faj mra vsq fzoergyz larfpalh Ntjbfmxfkcszfdld iwnkycn vmo Blkugosypxdoe bksxkhqlr. Hpuk keut Pbcwffs olz Zsokbwrzc eawpm umt xdz Aqbyjmtqptj mrdggqmmwbrddk oct Llgsdqusqwme ecwzbrv.