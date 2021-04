Ärger über Vandalismus : Unbekannte verwüsten Grillplatz am Stumpeberg in Berkum

Unbekannte verwüsten Grillplatz am Stumpeberg in Berkum

Oliver Becker ist fassungslos: Unbekannte haben den eingezäunten Grillplatz am Stumpeberg in Berkum, der von der Wachtberger Feuerwehr betreut wird, verwüstet. Foto: Axel Vogel

Wachtberg-Berkum Platzwart Oliver Becker ist fassungslos: Unbekannte haben den eingezäunten Grillplatz am Stumpeberg in Wachtberg-Berkum verwüstet. Sie beschädigten unter anderem ein Zeltdach und beschädigten das Toilettenhäuschen.

Unbekannte haben den eingezäunten Grillplatz am Stumpeberg in Berkum, der vom Förderverein der Löschgruppe Berkum betreut wird, verwüstet. Platzwart Oliver Becker, der auch Mitglied der Wehr ist, hatte am Dienstag die Schäden bei einem Kontrollbesuch entdeckt. Besonders ärgerlich und unverständlich seien für ihn Zerstörungen in dem Toilettenhäuschen auf dem Grillplatz. Zudem wurde ein Zeltdach mittels eines größeren Astes schwer beschädigt und ein kompletter Baum auf dem Gelände umgestürzt.