Teure Dachsanierung SV Niederbachem bittet um Finanzspritze

Das Vereinsheim an der Austraße wurde 1995 erbaut „und dient seitdem als zentraler Treffpunkt und Veranstaltungsort für unsere Mitglieder und die Gemeinschaft“, so der SV Niederbachem in seinem Antrag an die Gemeinde. Mit der Zeit sei vor allem das Dach in die Jahre gekommen. Dieses, so beschreibt es der Verein, sei an mehreren Stellen undicht geworden. Außerdem seien Eindeckung und Rinnen beschädigt gewesen und Feuchtigkeit eingedrungen, „was zu weiteren Schäden am Gebäude führen könnte“.