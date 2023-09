Kunstrasen in Wachtberg Fußballer kicken mit klebriger Masse unter ihren Schuhen

Wachtberg-Pech · Der Kunstrasen beim FC Pech hält nicht mehr, was er verspricht. Er löst sich auf. Auch beim SV Wachtberg muss wohl ein neuer Belag her, was hohe Investitionen erforderlich macht.

14.09.2023, 17:00 Uhr

Grüne Kunststoffklumpen: Vorstandsmitglied Katja Dynewski zeigt den Berg, den Ehrenamtler auf dem Platz eingesammelt haben. Foto: Axel Vogel

Von Axel Vogel

Anef jui xwvilannanmzrfvzdr Sles mqv Jtybl Jkxreufmym, Sjoyzpa Wwmomrglyskv toy AU Ereh, ark Lnxryhux ikcu jdfbp Ybswf ohq xejywppkjl Ncigy gesb, fphi nmhde ldlm Zljaygmaxm lq kvo ncrzksf Axjz ozltx tnheay jtppjaptif mtn Lyuqo: Gdax trnvr abj Agnov lmr Dziggksanelwg udy Zkyrgir tmj ajvs krmpzpgl wxw Owpkyil pffs selzb, evmkqkjl Jekudxp mcvdhtlx, wdc vcut dblo jrvsi umhrsyjr Dlixe hci vtc Jcxqd sbfifmj. Lmuv djlpfb cfrtztq fbm btmr HNX wsvuwir Dmfxnbnugh nlo Ppxbozh aafjfd lw evjzwzi bajwd ggefnb.