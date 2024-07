Kommunales Unternehmen in Wachtberg Swen Christian übernimmt Enewa-Geschäftsführung von Volker Strehl

Die Enewa GmbH, die die Wachtberger mit Wasser, Strom und Gas versorgt, hat einen neuen Geschäftsführer. Swen Christian, hauptamtlicher Beigeordneter der Gemeinde Wachtberg, übernimmt nach sechs Jahren die Position von Volker Strehl und führt das Kommunalunternehmen seit 1. Juli mit Geschäftsführer Kai Birkner. Im Wachtberger Rathaus werden Christian und Strehl weiter zusammenarbeiten, so wie am Dienstagabend bei der Verwaltungsratssitzung der Gemeindewerke, die in Wachtberg für Abwasser, Kanäle und Hochwasserschutz zuständig sind. „Volker Strehl unterstützt das Team weiter mit seinem Fachwissen“, sagte Pressesprecherin Margrit Märtens. Er vertrete die Vorständin der Gemeindewerke während ihrer Elternzeit.