Familensportbund bewegt sich : Tag der offenen Tür bei den Naturisten in Wachtberg

Mal angezogen: Hilde Tomasetti (r.) und Monika Jung probieren ihre Geschicklichkeit bei einer Volleyballübung während der Spaßolympiade im Familiensportbund aus. Foto: Petra Reuter

Auf dem Beachvolleyballplatz des Familiensportbunds bereiten erste Gäste und einige Mitglieder ihr erstes Spiel vor. Gleich daneben testet der Vereinsvorsitzende Friedhelm Trinkl im Fitnessraum das neue Ergometer. Dank des Förderprogramms moderne Sportstätten 2022 erneuerten die Naturisten Gebäudeteile, Sportgeräte und -platzausstattungen und gestalteten ihren Spielplatz neu.

„Der Spielplatz lag ursprünglich neben der Werkstatt in der vollen Sonne“, erzählte Trinkl. Das schien beim Spielplatzbau vor gut 30 Jahren günstig. Mit der zunehmenden Sommerhitze wünschten sich die Eltern jedoch mehr Schatten für die Kleinen. Weil zugleich die Spiel- und Klettergeräte mitsamt dem Sand in die Jahre gekommen waren, beantragte der Verein auch für die Erneuerung dieser Anlagen Fördermittel. Nun spielen die Jüngsten auf einer neuen Rutschenkombination oder im frischen Spielsand an einem halbrund von hohen Bäumen gesäumten Platz.

Lieferverzögerungen

Die allerorten bemerkbaren Lieferverzögerungen machten sich jedoch auch bei den Arbeiten des Vereins bemerkbar. Noch Mitte Juni sorgte sich der Vorstand, ob und wann man wohl den Spielsand für den neuen Platz bekommen könnte. „Am Freitag wurde der Sand dann plötzlich spontan geliefert“, berichtete Trinkl vom Glück des Vereins, nun für den Sommer einen nutzbaren Platz für die Kinder zu haben.

Von den Fördermitteln profitierte nicht nur der Nachwuchs. Auch am Beachvolleyballplatz, den Dächern des Saunagebäudes, des Clubheims und des Gemeinschaftshauses sowie an den beiden Heizanlagen der Häuser wurde bereits oder wird noch gearbeitet. „Es sind viele kleine Baustellen. Die Investitionen liegen bei etwas über 100.000 Euro“, sagte der Vorsitzende. Trinkl hoffte auf den Abschluss aller Arbeiten im Laufe des Sommers.

Der Präsident des NRW-Dachverbands FSG (Familien-Sport-Gemeinschaft), Wolfgang Steinert, war mit dem Fortschritt zufrieden. Er selbst nahm jüngst beim Sommerfest des FSB in Arzdorf am neu angebotenen Crossrunning teil. Dabei errang er in seiner Altersklasse den Sieg im Lauf über vier Runden von je einem Kilometer Länge. Die rund 70.000 Quadratmeter umfassende Anlage biete aufgrund ihrer Größe viele Möglichkeiten, die der Verein gut nutze, fand Steinert. Vor allem ginge man hier mit der Zeit, kümmere sich um seine Mitglieder und lasse sich auch auf neue Sportarten ein.

Einfach mal ausprobieren

Um das Sportpotenzial auszuprobieren und Gästen das Angebot zu demonstrieren, veranstalteten die Naturisten am jüngsten Tag der offenen Tür eine Spaßolympiade. „Wir losen die Sportpartner paarweise in den Kategorien Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus“, erklärte Christina Willscheid einen Teil des Konzepts. Für die Mehrzahl der knapp 20 Sportarten hatten die Aktiven kleine Aufgaben erdacht, mit deren Hilfe Gäste und Mitglieder sich einfach mal am Ball, dem Tennisschläger oder den Wurfringen ausprobieren konnten. „Man muss es ja mal versucht haben, um zu wissen, ob es einem Spaß macht“, fand Hilde Tomasetti. Sie probierte mit Monika Jung auf dem vereinseigenen Sportplatz Volleyball, Ringtennis und Fußball aus.

Trinkl wertete die letzten Veranstaltungen, unter anderem den Crosslauf und ein überregionales Bouleturnier, als Erfolg. „Es kommen viele Teilnehmer aus anderen Vereinen, Gäste und auch Anfragen nach Stellplätzen“, so der Vorsitzende. Letztere gibt es hier nämlich für Wohnwagen, in denen viele Mitglieder ihr Freizeitdomizil beziehen, um auf dem Areal Sport zu treiben. Dabei stehen zwar die Gemeinschaft und der Sport im Vordergrund, jedoch nicht zwangsläufig als Leistungssport. „Das Motto ist: Mach mit und habe Spaß daran“, sagte Trinkl.