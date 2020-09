Umgestaltung des Vereinsheims : Tagebuch der Bauarbeiten in Niederbachem

Tagebuch der Bauarbeiten in Niederbachem

Wachtberg-Niederbachem. Die Mitglieder der St. Sebastianusschützen in Niederbachem sind derzeit bei Facebook präsent: In einem Bautagebuch zeigen sie den Fortschritt bei der Umgestaltung des Vereinshauses.

Bei den Niederbachemer St. Sebastianusschützen steht aktuell das Schießen im Hintergrund: Das Augenmerk der Vereinsmitglieder gilt derzeit den Umbaumaßnahmen am Schützenhaus auf der Sebastianushöhe. Über den Baufortschritt informieren sie laufend – in einem Bautagebuch bei Facebook. So können die anderen Vereinsmitglieder und Freunde der Schützen laufend nachvollziehen, welche Arbeiten gerade ausgeführt beziehungsweise abgeschlossen sind. Wilhelm Langen, erster Brudermeister der Sebastianusschützen, ist stolz auf die Vereinsmitglieder. „Das inzwischen elfte Tagebuch ist aktuell abrufbar, und wir hatten schon mehr als 1100 Aufrufe auf dem eingerichteten Link“, sagt Langen.