Anny Ogrezeanu siegt bei Casting-Gesangsshow : Wachtbergerin ist „The Voice of Germany“

Die Gewinnerin der Show „The Voice of Germany" Anny Ogrezeanu nach dem Finale. Foto: dpa/Gerald Matzka

Wachtberg/Berlin Anny Ogrezeanu aus Villip hat am Freitagabend die zwölfte Staffel der Casting-Musikshow „The Voice of Germany“ gewonnen. Das 21-jährige Musiktalent erhielt im Finale die meisten Zuschauerstimmen. Wann die strahlende Siegerin zurück in die Region kommt und womöglich dort auch auftritt, ist noch offen.



Großer Erfolg und Grund zum Jubel für eine junge Wachtbergerin, die in Zukunft alles auf die Karte Musik setzen will: Anny Ogrezeanu aus Villip hat am Freitagabend die zwölfte Staffel der Casting-Musikshow „The Voice of Germany“ gewonnen. Das 21 Jahre alte Musiktalent erhielt im Finale die meisten Zuschauerstimmen - knapp 42 Prozent des Publikums stimmten für Ogrezeanu. Einer der ersten Gratulanten war Popstar Mark Forster. Auch für ihn war es ein Erfolg; er war der Coach. Denn zum ersten Mal gewann einer seiner Schützlinge die Show.

Die strahlende Siegerin war am Wochenende für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Ogrezeanus Familie, die in Villip lebt, war nach GA-Informationen am Wochenende noch nicht aus Berlin zurückgekehrt. Dem Vernehmen nach wird im Ort mit einem Empfang in Richtung kommendes Wochenende gerechnet. Auch im Ahrtal drückten zahlreiche Menschen die Daumen. Dort hatte sich die frischgebackene „Stimme“ in den vergangenen Monaten tatkräftig als Helferin am Wiederaufbau nach der Flut vom Sommer 2021 beteiligt.

Glückwünsche via Facebook

In Wachtberger Facebook-Gruppen hinterließen über das Wochenende etliche Menschen Glückwünsche, inklusive lokaler Verweise: „In Villip leben halt die schönsten Stimmen“, schrieb ein Nutzer, „Wachtberg hat einen Star und The Voice of Germany“, kommentierte ein anderer. Ein anderer User nahm Bezug auf Ogrezeanus Engagement als Fluthelferin: „Anny, Du hast dem Ahrtal aber auch unserem Wachtberg eine Stimme gegeben.“ Von einem Kommentator aus Meckenheim kam gleich eine direkte Einladung: „Komme doch bitte zum Stadtfest“. Auf Ogrezeanus eigenem Instagram-Profil war bis Sonntagabend noch kein aktuelles Statement zum Sieg erschienen.

Nach der Entscheidung in der Live-Sendung am Freitagabend zeigte sich die 21-Jährige überrascht und sprachlos. Auf der Bühne in Berlin feierten Coach und Schützling dann gemeinsam den Sieg, wobei die Wachtbergerin dem Musiker spontan in die Arme sprang. Während der Staffel hatte Ogrezeanu durchweg als zierliche Person mit großer Stimme auf sich aufmerksam gemacht. Im Finale sang Ogrezeanu mit Coach Forster „Friday I'm In Love“ von The Cure und mit Gaststar Zoe Wees (20) deren Single „Daddy's Eyes“. Im Schnitt 1,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (7,8 Prozent Marktanteil) sahen die Show. Das waren etwas mehr als beim Finale im vergangenen Jahr (1,7 Millionen/6,2 Prozent).

Als erstes siegreiches Talent in der Fernseh-Show gewann Ogrezeanu auch ein Duett mit einem Popstar als zusätzlichen Preis. Die gemeinsame Single „Run With Me“ mit dem Briten Calum Scott (34) soll weltweit erscheinen, kündigte der produzierende Sender an. Am Ende der Show traten beide live zusammen mit dem Song auf.