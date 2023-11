Kandidatin aus Wachtberg Für Jaqueline Bloem endet The Voice of Germany in den Teamfights

Wachtberg/Berlin · Für Jaqueline Bloem aus Wachtberg endet The Voice of Germany in Folge 15. Die 34-Jährige scheidet in der ersten Runde der neuen Teamfights aus und verpasst damit das Halbfinale nur knapp.

10.11.2023 , 21:19 Uhr

Die Wachtbergerin Jaqueline Bloem tritt bei The Voice of Germany an. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski





Von Sabrina Bauer Redakteurin Online