Nach Sieg bei „The Voice“ : Nachbarn und Freunde empfangen Anny Ogrezeanu

Anny Ogrezeanu gewinnt „The Voice of Germany" 2022, und wird vor ihrem Elternhaus in Villip von den Nachbarn gefeiert: Es gratulieren auch Tobias Teichner, Vorsitzender des Ortsausschusses, und Albert Schmitz, ebenfalls Mitglied des Ortsauschusses, mit einer Villiper Fahne als Geschenk. Foto: Axel Vogel

Wachtberg-Villip Sie ist „The Voice“, die Stimme. Nach ihrem Sieg bei der Casting-Show „The Voice of Germany“ ist Anny Ogrezeanu vor ihrem Elternhaus in Wachtberg-Villip mit einem Spontan-Empfang überrascht worden.

Anny Ogrezeanu, „The Voice of Germany“-Gewinnern 2022, ist zurück in ihrer Wachtberger Heimatgemeinde. Nachdem sich die Siegerin der beliebten TV-Castingshow bereits am Donnerstag im Beisein von Bürgermeister Jörg Schmidt ins Goldene Buch im Berkumer Rathaus eingetragen hat, gab es am Sonntagabend einen kleinen Spontan-Empfang vor ihrem Elternhaus in Villip.