Reitanlage in Pech droht Ende März das Aus : Tierscheune sucht weiter nach neuem Standort

Wachtberg-Pech Seit der überraschenden Kündigung für die Pecher Tierscheune sucht Betreiberin Kristina Wirfs nach einem Alternativstandort für ihre 23 Ponys und Pferde. Bislang ohne Erfolg. Vor allem die Kinder haben Angst vor einem Aus Ende März.

Da ist zum Beispiel Mona. Seit zwei Jahren kommt die sechsjährige Bonnerin in die Pecher Tierscheune. Wenn sie auf Shetland-Pony „Nanni“ sitzt, entspannt Monas Körper und ihr sonst wildes Temperament gleicht wieder dem anderer Kinder. „Mir ist das sehr wichtig hier“, sagt sie bestimmt. Als man vor drei Monaten erstmals von der drohenden Schließung des Reitbetriebs erfahren habe, seien alle fassungslos gewesen. „Wir haben Tina viel zu verdanken“, so Sabrina Farnschläder.

Eltern klagen über fehlende Alternativen für Reittherapie

Letzteres betreibt Matteo seit sieben Jahren, davon die letzten vier in der Tierscheune. Der 13-Jährige hat das Down-Syndrom. „Da er alle Muskeln aktivieren muss, um die Balance auf dem Pferd zu halten, hat er wenig Probleme mit dem Muskeltonus“, sagt Mutter Leonie Zandegiacomo. Zudem lerne Matteo dank der Bodenarbeit von Wirfs, mit dem Pferd vertrauensvoll umzugehen. „Wenn das hier zu Ende wäre, wären wir alle sehr traurig, zumal es keine bis wenig Alternativen gibt“, so die Mehlemerin.

Kinder schreiben Appelle zum Erhalt

Auch der dritte Standort bringt Kristina Wirfs kein Glück: Zum 1. April 2022 muss die Betreiberin der Tierscheune in Pech das Areal an der Wiesenau räumen. Da sie auch therapeutisches Reiten anbieten, sind viele Besucher nun verzweifelt.

Reit- und Therapiebetrieb in Wachtberg : Eigentümergemeinschaft kündigt der Tierscheune Auch der dritte Standort bringt Kristina Wirfs kein Glück: Zum 1. April 2022 muss die Betreiberin der Tierscheune in Pech das Areal an der Wiesenau räumen. Da sie auch therapeutisches Reiten anbieten, sind viele Besucher nun verzweifelt.

Um diese Aufgabe fortzuführen, wäre die Pecherin bereit, die Tiere auf zwei Standorte aufzuteilen, maximal 30 Minuten Fahrtzeit entfernt. „Ich brauche keine perfekte Reitanlage, aber Wasser, Strom und einen Unterstellplatz. Und man sollte eine kleine Longierhalle aufstellen können“, so Wirfs. Sie steht in engem Austausch mit der Gemeindeverwaltung. „Bei den Gesprächen im Rathaus habe ich immer wieder betont, dass ich das Angebot sehr wertvoll finde und die Situation sehr bedauere, in die Frau Wirfs durch die Kündigung der Eigentümer gekommen ist“, so Bürgermeister Jörg Schmidt. Den Wunsch nach einem alternativen Grundstück habe man „weitergetragen“. Die Gemeindewerke hätten an der Kläranlage schon eine Fläche zur Verfügung gestellt, auf der übergangsweise Material und Gegenstände gelagert werden können.