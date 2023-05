Tierrettung in Wachtberg Tierschützer befreien Katzenbabys aus Dach und Fallrohr

Am Sonntag ging das Rufen in Werthhoven dann wieder los. Diesmal saß ein weiteres Kitten offenbar in einem Rohr unterhalb der Dachrinne fest. Das Tierheim-Team rückte erneut an und stieg selbst aufs Dach. Es gelang, das Kätzchen aus dem Rohr zu schieben und nach einer etwa zehn Meter langen Rutschpartie in Empfang zu nehmen. Anschließend ging es mit dem neuen Patienten in die Tierklinik.