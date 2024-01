Achtsamkeit im Alltag: Tipps aus Wachtberg Den Cappuccino einfach nur schmecken

Beate Hinz ist ebenso eine Anhängerin fester Routinen. Auf seine guten Routinen könne man in schlechten Phasen, wenn es einem gerade nicht gut geht, zurückgreifen, sich fragen: „Was hat mir früher gutgetan oder geholfen?“, so die Wachtbergerin. Die Trainerin empfiehlt, mehr Pausen in den Alltag zu integrieren, das Muster zu durchbrechen, indem man immer ohne Pause gearbeitet hat. „Ich finde es hilfreich, jeden Tag eine halbe Stunde herauszugehen in die Natur. Das heilt nicht die Depression, aber es ist ein kleiner Baustein und beruhigt das Nervensystem“, sagt Hinz. Aber man dürfe es sich auch verzeihen, wenn es mal nicht mit dem Spaziergang geklappt habe. „Man darf sich alles verzeihen, wenn es einem gerade nicht gut geht“, erklärt die Achtsamkeits-Trainerin.