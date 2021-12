Wachtberger Experten erklären : Tipps für langes Weihnachtsbaum-Glück

Wachtberg Nordmanntanne oder Blaufichte, mit oder ohne Ballen, echte Kerzen oder lieber LED-Lichterkette? Zwei Profis aus Wachtberg erklären, wie Käufer kurz vor den Feiertagen den passenden Weihnachtsbaum finden.

Unabhängig von der Baumsorte gilt: „Man sollte beim Kauf beispielsweise auf einen frischen Schnitt achten – also auf eine weiße Schnittfläche unten am Stamm“, erklärt Frowin Erb, Fachberater im Garten- und Freizeitmarkt Tinks in Berkum. Als Lagerplatz vor dem Haus empfiehlt sich die kühlere Nordseite, denn je später der Tannenbaum im Zimmer steht, desto länger bleibt er frisch. Da Weihnachtsbäume keine Hitze mögen, sollte man sie nicht direkt vor Heizungen oder Öfen platzieren, sagt Dorothee Landen, gelernte Baumschulgärtnerin beim Kiebitzmarkt in Niederbachem. Auch Fußbodenheizungen lassen den Baum laut Landen schneller austrocknen. Eine regelmäßige Wasserzufuhr ist (auch bei der Lagerung) wichtig, sie vertragen aber keine Staunässe. Erb empfiehlt deshalb Christbaumständer mit Wasserstandsanzeige. Sein Tipp gegen unerwünschtes Nadeln: Den Baum möglichst wenig anfassen.

Darauf muss man bei Bäumen mit Topf oder Ballen achten

Vor allem vor dem ersten Advent bieten manche Händler auch Bäume mit Ballen oder im Topf an. Ob sich der Baum nach den Feiertagen dauerhaft im Garten einpflanzen lässt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Meist werden die Bäume laut Erb mit einem Eisenspaten abgestochen und es bleibt zu wenig Wurzelwerk übrig. „Der Ballen muss ausreichend durchwurzelt sein, wenn man den Baum später einpflanzen will. Ob der Baum ausschlagen wird, hängt auch ­­davon ab, wie lange er im Zimmer stand und wie warm es dort war“, sagt Landen. Außerdem müsse das Verhältnis von Ballen und Baumgröße stimmen: „Ein zwei Meter großer Baum braucht einen entsprechend großen Wurzelballen, um eine Chance auf Wachstum zu haben“, so Landen. Steht der Baum einmal im Zimmer, ist der Schmuck an der Reihe. „Grundsätzlich kann man direkt losschmücken“, meint Landen. Wer sicher gehen will, nutzt Lichterketten mit LED. Echte Kerzen sehen laut der Expertin zwar schöner aus, strahlen aber mehr Wärme aus und der Baum kann stellenweise angesengt werden. Sie sollten laut Erb daher nur auf starken Ästen und eher außen am Ast befestigt werden. Je länger der Baum im Zimmer steht, desto trockener wird er und so gefährlicher sind echte Kerzen.