Nach tödlichem Unfall in Wachtberg Gefährliche Kurven bei Tempo 100

Der tödliche Unfall an der K 58, dem Wachtbergring, am vergangenen Samstag bewegt viele Wachtberger. Das ist auch an einer Reihe entsprechenden Posts in den sozialen Netzwerken zu sehen. Die Unfallstelle liegt zwischen Villip und Berkum in der Nähe des Kriegsdenkmals. Wie berichtet, war der Unfallverlauf tragisch: Ein 66 Jahre alter Mann war nach dem Beenden eines Überholvorgangs in einer lang gezogenen Kurve von der Strecke abgekommen und dann gegen einen Baum geprallt. Wie es genau dazu kommen konnte, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so Polizeisprecher Simon Rott.