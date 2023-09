Übernachten in Wachtberg So kommen Touristen in Wachtberg unter

Das sieht auch Birgit Bordin-Taube so, die ihren „Bungalow im Drachenfelser Ländchen“ in Villip eingerichtet hat. Ihre am weitesten gereisten Gäste kamen aus China – um sich die Kirschblüte in der Bonner Altstadt anzuschauen. Viele kämen aber auch wegen der Wanderrouten oder den Fahrradstrecken – vor allem aber wegen der Ausblicke. Denn dass das Siebengebirge im Allgemeinen sowie Drachenfels und Petersberg im Speziellen quasi von überall aus zu sehen seien, sei ein großer Vorteil. Die Gäste, die zu ihr kommen, seien auch aus verschiedenen Bereichen. Aktuell beherbergt auch sie eine Praktikantin, allerdings fährt diese jeden Tag zur Bundespolizei. Dann gibt es Touristen, Menschen, die Familienfeiern besuchen oder Aussteller, „zum Beispiel für die Landpartie in Adendorf“. Zeitlich begrenzt sei die Nachfrage nicht, „wir haben rund ums Jahr immer wieder Vermietungen“.