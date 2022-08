Jugendfeuerwehr übt Einsatz bei Vegetationsbrand : Training an der Feuerpatsche

Die Jugendfeuer Niederbachem übt erstmal den Löscheinsatz bei einem Vegetationsbrand., Foto: Axel Vogel

Wachtberg Die Niederbachemer Jugendfeuerwehr übt erstmals das Löschen eines Vegetationsbrandes, was mittlerweile zum Alltagsgeschäft der Feuerwehren gehört.



Viktoria ist zwölf Jahre alt und seit drei Jahren aktiv in der Jugendfeuerwehr von Niederbachem. Und das mit Begeisterung, wie sie sagt: „Ich habe mit den Jungs als einziges Mädchen viel zu lachen, auch wenn das manchmal anstrengend ist“, erzählt sie und muss dabei lachen. Auch die Technik und das gemeinsame Üben findet sie „klasse“. Erst kürzlich musste Viktoria und ihre sieben männlichen Kameraden der Niederbachemer Jugendfeuerwehr ein ganz neues Einsatzszenario üben. Das in der Art bislang nicht zum Ausbildungsprogramm gehörte, erklärt Jugendwart Danny Mathey. Das Löschen eines Flächen- und Vegetationsbrandes stand auf dem Übungsplan. „Das gehört leider mittlerweile im Zuge des Klimawandels zum Alltagsgeschäft auch unserer Feuerwehr“, so der Jugendwart. Schauplatz der Übung für den Niederbachemer Feuerwehr Nachwuchs: Ein Stoppelfeld bei Ließem.

Allein in den letzten Wochen war auch die Wachtberger Wehr - obwohl es in der Gegend vergleichsweise wenige Waldfläche gibt - zu rund einem halben Dutzend größeren und kleineren Flächenbränden unterwegs gewesen, erklärt Michael Ruck, Sprecher der Wachtberger Wehr. Beim Löschen von Vegetationsbränden stehen Feuerwehrleute oft vor ganz neuen Herausforderungen. “Je nachdem, wie trocken die Vegetation ist, breitet sich ein Feuer oft rasch aus und ist schwer zu löschen", so Ruck. Etwa, wenn auch Wurzelwerk betroffen ist, oder der Brand in unwegsamen Böschungshängen quasi wegläuft. Zudem kann starker Wind den Funkenflug beschleunigen und das Feuer auch Richtung Wohngebiete treiben.

Vor allem außerhalb von Ortschaften stehen oft keine Hydranten oder Gewässer für die Entnahme von Löschwasser zur Verfügung. Trotzdem muss die Wasserversorgung der Einsatzkräfte gesichert sein. „Das ist bei uns erstmal kein größeres Problem“, sagt Wehrsprecher Ruck, „weil wir über eine Reihe wasserführender Fahrzeuge mit zusammen mehr als 17 000 Litern verfügen.“ Über ein solches Fahrzeug mit insgesamt 3000 Litern an Bord verfügt seit 2021 auch die Löschgruppe Niederbachem, sodass Viktoria und ihre Mitstreiter bei der Übung auf dem Ließemer Acker eine Schlauchleitung verlegen und die Brandbekämpfung mit Wasser üben konnten. Zudem bekam Viktoria von Mathey eine sogenannte Feuerpatsche in die Hand gedrückt. Dabei handelt es sich um ein Ausrüstungswerkzeug, vergleichbar mit einer überdimensionalen Schippe, mittels derer man kleinere Glutnester etwa auf einem Feld quasi „ausklopfen“ kann.

Aus Sicht von Mathey war die Übung gleichzeitig eine gute Möglichkeit, die Motivation der Jugendlichen hochzuhalten: Denn die Mitgliederzahlen gerade in der Jugendfeuerwehr sind teils drastisch zurückgegangen: In der Löschgruppe Niederbachem haben sich von einst 18 im Jahr 2020 zehn abgemeldet. „Wir vermuten, dass hier die Auflagen im Zuge der Corona-Pandemie dazu beigetragen haben“, so Mathey. „Feuerwehr lebt ja auch insbesondere von dem kameradschaftlichen Miteinander, von dem ja insbesondere Jugendliche wegen der Kontaktregeln während der Corona-Zeit ausgeschlossen waren.“ Daher hätten sich anscheinend viele einst aktive Mitglieder nach anderen Freizeitmöglichkeiten umgesehen. Auf ganz Wachtberg umgerechnet habe die Feuerwehr rund ein Viertel ihrer Mitglieder in der Jugendfeuerwehr verloren, schätzt Wehrsprecher Ruck. Dabei sei die Feuerwehr gerade in Zeiten des Klimawandels und zunehmenden Einsätze bei Unwettern und Vegetationsbränden auf Nachwuchs angewiesen.