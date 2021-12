Wachtberger Landwirte fahren ins Ahrtal : Treckerkonvoi soll Hoffnung spenden

Wachtberg Der Villiper Albert Schmitz ist Mitorganisator einer stimmungsvollen Aktion von rund 150 Landwirten für Flutopfer im Ahrtal. An diesem Samstag treffen sich alle nach einer Sternfahrt in Dernau. Einen Tag später fahren die vorweihnachtlich beleuchteten Traktoren zum Marienhospital und der Uni-Kinderklinik nach Bonn.

Unmittelbar nach der Flutkatastrophe zählten Wachtberger Landwirte um Albert Schmitz zu den ersten freiwilligen Helfern an der Ahr; es ging darum, mit schwerem Gerät die Orte von Schlamm und Schutt zu befreien. Jetzt kommen die Landwirte erneut: Dieses Mal allerdings nicht um aufzuräumen, sondern um Hoffnung zu spenden. Mit vorweihnachtlich beleuchteten und geschmückten Traktoren sowie teils im Nikolaus-Kostüm hinterm Lenkrad wollen der Villiper Schmitz sowie rund 150 Landwirte aus der ganzen Region den Flutopfern im Ahrtal „Einen Funken Hoffnung“ spenden – so lautet das Motto einer vom Verein „Land sichert Versorgung NRW“ für Samstag geplanten Sternfahrt.

Insgesamt beteiligen sich drei große Gruppen an der Sternfahrt

An der Pius-Brücke zwischen Bad Neuenahr und Ahrweiler vereinige sich der Trecker-Konvoi mit einer zweiten Gruppe von Landwirten. Diese fahren auf der rechten Ahrseite in Ramersbach los, statten den Patienten im Krankenhaus in Bad Neuenahr einen Besuch ab und verteilen Geschenke. Dann geht es weiter über Walporzheim die Ahr aufwärts nach Dernau. Dort ist auch das Ziel der dritten Teilnehmergruppe, bestehend aus den Landwirten, die in Blankenheim und Queckenberg starten und dann über das Sahrbachtal anreisen. Alles in allem geht Schmitz von 150 bis 200 Landwirten aus, die mitmachen: „Etwa 40 kommen allein aus Wachtberg“, schätzt er.