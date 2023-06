Schützenfeste in Bonn und Wachtberg Überraschung beim Schießen in Adendorf

Wachtberg · Am Donnerstag feierten zahlreiche Vereine in Bad Godesberg und Wachtberg ihre Schützenfeste. In Adendorf passierte dabei etwas, was es in der mehr als 150-jährigen Geschichte der Schützenbruderschaft noch nie gegeben hat.

09.06.2023, 14:24 Uhr

Gratulation durch den 1. BrudermeisterThomas Brück: Reiner Wolf ist neuer Schützenkaiser. Foto: Alfred Schmelzeisen





Von Dennis Scherer