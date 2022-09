Feuer in der Nacht : Strohfeuer in Wachtberg war nur eine Übung

Strohfeuer in Wachtberg war nur eine Übung

Feuer in der Nacht

Bei einer Übung der Jugendfeuerwehr in Niederbachem wurde brennendes Stroh auf einem Feld gelöscht. Foto: Feuerwehr Wachtberg

Wachtberg-Niederbachem Ein Strohfeuer sorgte am Samstag in Niederbachem für Gesprächsstoff. Dabei handelte es sich um eine angekündigte Übung der Jugendfeuerwehr.

Viele Niederbachemer sorgten sich am Samstagabend in sozialen Netzwerken wegen eines Feuers auf einem Feld oberhalb von Niederbachem.

Es ist nach Angaben der Feuerwehr die erste Großübung der Jugendfeuerwehr nach zwei Jahren Corona-Pause. Die Übung begann am Samstag gegen 9 Uhr und soll am Sonntag gegen 12 Uhr beendet werden. Ausgangspunkt ist das Gerätehaus in Berkum.