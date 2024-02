Seniorenheim in anderer Anordnung Umplanung der Wiesenau in Pech liegt vor

Die Beratungen über die Wiesenau gehen in eine weitere Runde. Auch wenn es zuletzt etwas ruhiger geworden ist, will die Gemeinde weiterhin, dass ein Investor ein Seniorenheim am Reiterhof in Pech baut – am Standort des ehemaligen Ponyhotels. Nun steht das Projekt, bei dem sich zahlreiche Bürger eingemischt haben und auf diese Mitbestimmung auch pochten, auf der Tagesordnung des Planungsausschusses. Der tagt am Dienstag, 20. Februar, ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, Rathausstraße 34, in Berkum, und zwar öffentlich. Später sollen die Anwohner erneut ein Wörtchen mitreden können.