Diskussionsstoff für Ortsausschuss Niederbachem Umstrittene Planung zur Traube auf der Tagesordnung

Bislang gibt es nur ein Seniorenheim in der Gemeinde Wachtberg. Das Limbachstift in Berkum bietet stationäre Pflege an mit 145 Plätzen in Ein- und Zweibettzimmern. Dazu dann noch Kurzzeitpflege. Ein weiteres Heim soll in der Pecher Wiesenau am Reitstall entstehen.