Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte beschmieren Schule in Niederbachem

Andrea Engels, Rektorin der Grundschule in Niederbachem, ärgert sicht über Schmierereien an ihrer Schule. Foto: Axel Vogel

Niederbachem Unbekannte haben auf dem Gelände der Niederbachemer Grundschule zahlreiche Schmierereien hinterlassen. In den vergangenen Monaten hat es auch andere solcher Fälle gegeben. Die Schulleitung wünscht sich, dass das Ordnungsamt eine Streife schickt, die kontrolliert.



Die Vorfälle in Sachen Schmierereien in Niederbachem reißen nicht ab. Erst Mitte März hatten Unbekannte das Gerätehaus der Löschgruppe besprüht (der GA berichtete), jetzt war die Grundschule das Ziel. Am Montag waren Schulleiterin Andrea Engels und ihrem Kollegium mehrere beschmierte Wände am Schulgebäude sowie Gekritzel auf dem Boden des Schulhofes und an einem Papierkorb aufgefallen.

Was insbesondere vor Ort für Kopfschütteln sorgt: Selbst das Klettergerüst blieb nicht verschont und ist nun etwa auf dem Dach des Turmes mit roter Farbe beschmiert. Wie zu erfahren war, sollen am Freitag wohl bei einem Grillfest der benachbarten Kita Drachenhöhle Jugendliche auf dem Schulhof der Grundschule aufgefallen und von einem Vater zur Rede gestellt worden sein. Man habe sich dort lediglich „zum Kiffen“ verabredet, soll der zu hören bekommen haben.

Schulleiterin Engels bestätigt, dass es in letzter Zeit bereits einige Male Probleme mit Jugendlichen auf dem Schulgelände gegeben habe. Bei den Treffen spielte vor allem der Müll eine Rolle, den die Jugendlichen hinterlassen hatten. Oft seien das zerbrochene Flaschen gewesen, wie ein Schulkind zu berichten wusste. „Wir haben grundsätzlich nichts dagegen, dass sich die Jugendlichen hier aufhalten", betont Engels: „Aber sie sollen bitte schön ihren Müll mitnehmen und nichts kaputtmachen.“ Sicherlich sei es in der Vergangenheit auch schon mal zu Schmierereien gekommen: „Aber zuletzt hatten wir lange Zeit Ruhe.“

Schulleitung wünscht sich Streife des Ordnungsamtes

Der Plan sei jetzt, so die Rektorin weiter, dass die Schulkinder am Freitag Plakate malen, die auf dem Schulhof aufgehängt werden. Sinngemäß richten die Kinder auf den Plakaten die Botschaft an Benutzer des Schulhofes: „Bitte haltet unseren Schulhof sauber.“ Allerdings würde sich Andrea Engels auch über Unterstützung durch das Ordnungsamt der Gemeinde freuen: „Es wäre gerade an Feiertagen, wie beispielsweise an dem bevorstehenden Fronleichnam am Donnerstag, eine Streife gut, die kontrolliert.“

Margrit Märtens, Pressesprecherin der Gemeinde Wachtberg, erklärte, dass die Gemeinde bereits am Montag ein Reinigungsunternehmen mit der Beseitigung der Graffiti beauftragt habe. Am Dienstag sollen diese entfernt sein. Auch an der Grundschule in Pech sei es in der Vergangenheit zu illegalen Schmierereien gekommen, so Märtens.