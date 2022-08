Anwohner schaltet die Polizei ein : Unbekannte filmen aus Auto heraus Häuser in Berkum

Wachtberg-Berkum In Wachtberg-Berkum ist einem Anwohner am Freitag ein Fahrzeug aufgefallen, das nicht nur langsam fuhr, sondern dessen Insassen Häuser filmten. Er meldete den Sachverhalt der Bonner Polizei. Diese zeigte sich für den Hinweis sehr dankbar.

Das weiße SUV eines schwedischen Autobauers fällt in der Alten Gasse am Freitagnachmittag sofort auf: Es fährt ganz langsam die Straße entlang. Doch nicht nur das ist auffällig. Die Fensterscheiben sind heruntergefahren, und aus dem Auto werden die Häuser gefilmt. Ein Anwohner, der die Szene beobachtet, findet das komisch, wartet bis das Auto wendet und filmt zurück. Dass die Insassen nun auch gefilmt werden, gefällt ihnen gar nicht. Ein Mädchen auf der Rückbank hält sich schnell die Hände vor das Gesicht. Der Fahrer des SUV hält an. „Ich wurde dann auf Arabisch beschimpft. Später sagte man mir auf Englisch, dass sie die Blumen filmen würden“, so der Anwohner zum GA, der das Video aufnahm. Direkt danach hatte er es bei Facebook in eine Wachtberg-Gruppe geladen, um andere Mitglieder zu warnen. Es dauerte nicht lange, ehe andere Wachtberger sich zu Wort meldeten und erzählten, dass sie den Wagen auch an anderen Stellen in Berkum und in weiteren Ortsteilen gesehen haben. Der Anwohner sagte dem GA, dass er besonders wachsam sei, es kam schon vor, dass in der Nachbarschaft Unbefugte sich auf Grundstücken aufhielten.