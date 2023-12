Worauf Eltern jetzt achten sollten Unbekannte sprechen Schulkinder in Wachtberg und Bad Godesberg an

Zu einem weiteren Vorfall, der sich jüngst auf dem Heiderhof ereignet haben soll, und der auch in Bad Godesberg, beispielsweise in Whatsapp-Gruppen, für entsprechende Warnhinweise an Eltern gesorgt hatte, sagt die Bonner Polizei: Es besteht der Verdacht, das am 17. November ein Junge auf dem Akazienweg von einem unbekannten Mann in verdächtiger Weise angesprochen worden sein soll. In der Folge gingen bei der Polizei dazu keine weiteren Hinweise oder Meldungen ein. Auch eine Befragung der Mutter des Kindes ergab keine weiteren Hinweise.