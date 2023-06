Diebe brechen in Autos in Wachtberg ein: Unbekannte stehlen Tankkarten

Auch in anderen Ortsteilen im Ländchen gab es zuletzt ähnliche Vorfälle. So berichtet ein Ließemer von einem Diebstahl Mitte Mai aus seinem Wagen, der in der Nacht vom 18. auf den 19. Mai zwischen 22 und 6 Uhr am Hohlen Weg in Ließem auf Privatgrundstück stand. Nach der Einschätzung des Ließemers hatten die die Täter möglicherweise den Funkschlüssel ausgelesen, denn Beschädigungen an seinem Auto konnte er nicht feststellen. Allerdings sei das Fahrzeug durchwühlt, die Abdeckung des Kofferraums geöffnet und die Beifahrertür nur angedrückt worden. Gestohlen worden sei eine Reitweste, rund 40 Euro Bargeld und Bordwerkzeug. Er habe Anzeige erstattet.