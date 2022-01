Vandalismus in Adendorf : Unbekannte zerstören Bücherschrank

Josef von Wirtz zeigt den zerstörten Bücherschrank plus hinterlassenen Müll am Parkplatz des Adendorfer Dorfplatzes. Foto: Petra Reuter

Wachtberg-Adendorf Feuerwehrmann entdeckt zerstörten Bücherschrank in Adendorf. Vandalismus macht die Arbeit der Schützenjugend zunichte.

Am Wochenende haben bislang Unbekannte den Bücherschrank am Dorfplatz in Adendorf zerstört. Ein Mitglied der freiwilligen Feuerwehr in Adendorf, Josef von Wirtz, entdeckte den kapitalen Schaden am Montagvormittag. Der Schrank steht seit acht Jahren und wurde rege von Lesern angenommen. Trotzdem war er nicht zum ersten Mal Ziel von Vandalismus.