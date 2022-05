Rathausstraße in Berkum gesperrt : Auto prallt in Wachtberg gegen Baum und bleibt auf der Seite liegen

Berkum In Wachtberg-Berkum ist am Montag ein Auto gegen einen Baum geprallt und auf der Seite auf der Straße liegen geblieben. Der Fahrer wurde verletzt. Die Rathausstraße ist derzeit gesperrt.

In Wachtberg-Berkum ist es am Montagvormittag zu einem Unfall gekommen. Wie die Wachtberger Feuerwehr mitteilte, prallte ein Auto auf der Rathausstraße mit Wucht gegen einen Baum am Straßenrand und kam schließlich auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Fahrer konnte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte aus dem Auto befreit werden. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.