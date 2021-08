Zwischen Berkum und Arzdorf : Autos kollidieren auf Landstraße in Wachtberg

Bei einem Unfall zwischen Berkum und Arzdorf sind zwei Autos kollidiert. Foto: Maximilian Mühlens

Wachtberg In Wachtberg sind am Montag zwei Autos zusammengestoßen. Ein Fahrzeug war zuvor in den Gegenverkehr geraten.



Bei einem Unfall in Wachtberg sind am Montagabend zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Ein Kleinkind wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Autos waren nach Angaben der Einsatzkräfte auf der Alten Landstraße zwischen Arzdorf und Berkum unterwegs. Die Fahrerin des Fiats kam aus Richtung Arzdorf, der Fahrer eines VW aus Berkum. Der VW kam demnach aus ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Fiat.