Unfall-Bereich gesperrt : Zwei Verletzte bei Kollision auf L123 in Wachtberg

Auf der L123 in Wachtberg sind zwei Fahrzeuge kollidiert. Foto: Maximilian Mühlens

Wachtberg An der Kreuzung der L123 zur Kranhofstraße in Wachtberg sind am frühen Donnerstagabend zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden verletzt, der Bereich wurde komplett gesperrt.



Bei einem Unfall an der Kreuzung zwischen den Wachtberger Ortsteilen Berkum und Holzem sind am frühen Donnerstagabend zwei Menschen verletzt worden. Der Bereich an der Ecke L123 und Kranhofstraße ist voll gesperrt worden.

Ein Mercedesfahrer wollte nach Angaben der Polizei aus Richtung Holzem auf die L123 abbiegen, als er mit dem Audi einer Frau zusammenstieß, die aus Richtung Berkum kam. Durch den Aufprall wurde der Mercedes in ein gegenüberliegendes Feld geschoben. Der Audi kam an einem Feldweg zum Stehen.

Der Autofahrer wurde nicht eingeklemmt und ist auch ansprechbar. Da jedoch Rückenverletzungen nicht auszuschließen seien, holt ihn die Feuerwehr schonend aus dem Auto. Dafür werde das Dach entfernt.

Es kommt aufgrund der Vollsperrung zu Verkehrsbehinderungen. Einige Autofahrer versuchten zudem, über die Felder die Unfallstelle zu umfahren. Dies führt teilweise zu Stau, weil dort Landmaschinen entgegenkommen. Eine Übersicht über die aktuelle Verkehrlage gibt es hier.

