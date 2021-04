Unfall in Niederbachem : Autofahrer bringt Zwölfjährige zu Fall und fährt davon

Der Fahrer, der die Radfahrerin stürzen ließ, ist flüchtig. Foto: Friso Gentsch/Symbol

Wachtberg-Niederbachem Ein unbekannter Autofahrer hat in Wachtberg-Niederbachem ein Kind auf einem Fahrrad gerammt. Das zwölf Jahre alte Mädchen stürzte und musste medizinisch versorgt werden. Der Fahrer ist flüchtig.

Eine zwölfjährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Wachtberg-Niederbachem verletzt worden. Der bislang unbekannte Verursacher beging Unfallflucht. Der Unfall ereignete sich bereits am Sonntagmittag, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach fuhr das Mädchen zur Unfallzeit gegen 13 Uhr nach bisherigen Feststellungen die Vulkanstraße talabwärts in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Als sie einem Pkw, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war, ausweichen musste, soll ein metallic-dunkelblauer Kleinwagen in gleicher Richtung an ihr vorbeigefahren sein. Dabei berührte das Auto das Bein des Kindes und den Lenker des Fahrrads. Aufgrund der Berührung verlor die Radfahrerin das Gleichgewicht, kam zu Fall und verletzte sich. Sie musste später in einem Krankenhaus behandelt werden.