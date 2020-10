Unfall in Wachtberg : Fahrradfahrer auf dem Wachtbergring schwer verletzt

Unfall in Wachtberg

Am Wachtbergring ist eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall mit einem Pkw schwer verletzt worden. Die Unfallstelle war gesperrt. Foto: Matthias Kehrein

Zwei Polizisten nehmen den Unfall in Wachtberg auf.

Auf der Landstraße L158 in Wachtberg ist es am Sonntagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei ein Radfahrer schwer verletzt. Die Unfallstelle ist derzeit in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.