Hotspot Rodderberg : Ungewöhnliches Fleckchen Vulkangebiet

Bonn/Wachtberg/Remagen Tolle Aussicht und erstaunliche Artenvielfalt: Die Biologischen Stationen Bonn/Rhein-Erft und Rhein-Sieg kümmern sich um das Naturschutzgebiet Rodderberg. Dort gibt es Pflanzen, die man nicht auf jeder Wiese findet, und so manche Tiere fühlen sich dort pudelwohl.

Der Rodderberg, dieses ungewöhnliche Fleckchen Vulkangebiet, ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel, sondern auch aus biologischer und Naturschutzsicht interessant. Vor allem am Kraterrand ist der Vulkanasche-Boden mager, dort wachsen Pflanzen, die man nicht auf jeder Wiese findet, etwa Thymian, Natterkopf oder auch der Scharfe und der Milde Mauerpfeffer: Den findet man mitunter auf Garagen, „hier wächst er natürlich“, erzählt der Leiter der Biostation. Ackerwitwe, Frühlingsfingerkraut, Knolliger Steinbrech, die Taubenskabiose und die Zypressenwolfsmilch findet man dort ebenfalls. Sie verwandeln den Vulkankrater in ein buntes Blütenmeer, das viele Schmetterlinge wie den Schwalbenschwanz und das Blutströpfchen und andere Insekten anzieht, und damit auch diverse Vögel wie den Neuntöter. Auch die Blauflügelige Ödlandschrecke wurde auf der Windkuppe schon gesichtet, sie ist in dieser Gegend eher selten.

Bis in die 70er-Jahre wurde Altgras im Herbst gebrannt

Bis in die 70er-Jahre, so Chmela, sei das Altgras im Herbst gebrannt worden, die Asche diente als Dünger. Damals habe die Kuhschelle dort in großer Zahl violett geblüht, jetzt gibt es nur noch ein einziges Exemplar, das aber seit mindestens 20 Jahren konstant auf der Windkuppe wiederkehrt. Irgendwann habe er mal gebuddelt – und festgestellt, dass die Blume aus einem Torftopf herauswächst, also von jemandem gepflanzt wurde. Eine gute Idee, um diese Pflanze wieder anzusiedeln, findet Chmela. Er möchte Samen aussäen, die er in Euskirchen beziehen könnte. „Dafür brauche ich aber die Genehmigungen sowohl der Unteren Naturschutzbehörde in Bonn als auch die der in Euskirchen.“