Vandalismus in Wachtberg Kirche beschmiert und Spielhaus angezündet

Wachtberg · In Wachtberg gab es am Wochenende zwei Fälle von Vandalismus, für die die Polizei Zeugen sucht. In Berkum brannte ein Häuschen auf dem Spielplatz und in Adendorf prangen Graffitis auf der Kirche. Laut der Gemeinde kommt das im Sommer öfter vor.

23.07.2024 , 15:00 Uhr

Die Wand nach der Beschädigung mit Graffiti an der Kirche in Wachtberg-Adendorf. Foto: Petra Reuter

Von Petra Reuter