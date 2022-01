Übernachtungszahlen sinken erneut : Verein Rhein-Voreifel Touristik zieht gemischte Bilanz

Bienen auf der Apfelroute : In Kürrighoven steht die zwölfte Erlebnisstation Seit 2019 gibt es die Apfelroute der fünf linksrheinischen Kommunen. Die zwölfte Erlebnisstation steht jetzt in Kürrighoven und dreht sich um Bienen und Streuobstwiesen. Eine weitere auf Wachtberger Gebiet soll am Ehrenmal folgen.