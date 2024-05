Vereinsgründung vor 50 Jahren Deshalb gab es in den 70ern Schlangen am Vereinsgelände des TC Wachtberg

In der Gründungszeit des Vereins, Anfang der 1970er Jahre, galt Tennis als elitäre Sportart, die Vereine trafen bei der Aufnahme ihrer Mitglieder stets eine strenge Auswahl. 18 tennisbegeisterte Wachtberger, die nicht zum Kreis der elitären Sportler zählten, ließen sich die Lust am Sport nicht nehmen und beschlossen am 7. Juli 1973 ihren eigenen Tennisverein, den TC Wachtberg, zu gründen. Nach der Eintragung ins Vereinsregister am 23. April 1974 und der langwierigen Suche nach einer Fläche für das Vereinsgelände errichteten die Tennisfreunde in vollständiger Eigenleistung eine Anlage mit drei Außenplätzen.