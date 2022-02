Politiker und Verwaltung in Wachtberg : Vereint im Kampf gegen Schottergärten

Politiker und Verwaltung in Wachtberg

Während Ästheten gerne von „Gärten des Grauens“ sprechen, fürchten Umweltschützer bei Schottergärten wie diesem um den Lebensraum für Insekten & Co. Foto: dpa/Annette Riedl

Wachtberg Ein Bürgerantrag in Wachtberg, der auf die nachträgliche Sanktionierung von Schottergärten setzt, hat sich zwar aus juristischen Gründen erledigt. Aber Umweltausschuss und Gemeinde sind sich einig, dass sie künftige Häuslebauer mehr in die Pflicht nehmen wollen.

Zum zweiten Mal befasste sich der Umweltausschuss mit einem Bürgerantrag von Birte Kümpel zum Thema Pflanz- und Begrünungsvorgaben in Wachtberg. Eingereicht hatte die Niederbachemerin ihn noch unter der früheren Bürgermeisterin Renate Offergeld (SPD). Kümpel sind Schottergärten ein Dorn im Auge, weshalb sie sich mehr Vorschriften wünscht. Und eine Überprüfung bestehender Gärten.

Aber auch nach einer Zurückstellung im Ausschuss zwecks erneuter Befassung kam die Verwaltung zum gleichen Fazit wie im April 2021: „Da die Aufstellung eines Bebauungsplans ein in die Zukunft gerichtetes Planwerk darstellt, sind Festsetzungen für bereits bestehende Schottergärten nicht geeignet.“ Allerdings kündigte man an, dass zukünftig verwaltungsseits Festsetzungen zum Ausschluss von Schottergärten in neuen Bebauungsplänen vorgeschlagen werden sollen.